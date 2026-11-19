Эта технология позволяет транслировать международные события одновременно на разных языках, сразу на нескольких каналах и без привлечения синхронных переводчиков.

Как 24 Канал запустил многоязычные эфиры на YouTube

Итак, 19 ноября во время трансляций выступлений Си Цзиньпина, Путина и Дональда Трампа зрители в разных странах, где у 24 Канала есть свои YouTube-каналы, смогли следить за событием в прямом эфире с синхронным переводом на украинский, польский, немецкий и русский языки (оригинал трансляции велся с английской звуковой дорожкой).

При этом система технически может обеспечивать трансляцию еще на двух языках – испанском и эстонском, всего шесть языков в рамках одной созданной инфраструктуры.

Для СМИ в Украине и за ее пределами это настоящий технологический прорыв. 24 Канал изменил сам принцип организации международных трансляций: раньше это были большие команды переводчиков-синхронистов, сегодня – автоматизированная система, которую можно масштабировать без пропорционального увеличения команд– комментируют в медиахолдинге, к которому принадлежит 24 Канал.

24 Канал запустил синхронный ИИ-перевод: смотрите видео

"Мы хотим, чтобы наши зрители в Польше, Германии, Испании, Эстонии или в любой другой стране, для которых мы создаем свои YouTube-каналы, могли смотреть трансляцию важного события в тот же момент, когда оно происходит, и слышать его на своем языке. Для нас принципиально важно, чтобы такие решения реализовывались именно в Украине. Украинские СМИ могут задавать новые стандарты работы с информацией", – добавляют в компании.

Внедрение технологии позволяет оперативно запускать новые языковые версии, расширять глобальную аудиторию и обеспечивать международное вещание в режиме реального времени. В холдинге подчеркивают: это не только оптимизация ресурсов, но и, прежде всего, новые возможности для журналистики без языковых барьеров.

Мы гордимся тем, что украинские СМИ не просто используют современные технологии, а внедряют их в реальные процессы и формируют будущее международного вещания– резюмируют в 24 Канале.

Как работает синхронный ИИ-перевод 24 Канала

Чтобы запустить эфир с переводом, оператор выбирает трансляцию, языки перевода и YouTube-каналы, на которых она выйдет. Далее система обрабатывает звук фраза за фразой. ИИ распознает речь, преобразует ее в текст, переводит и озвучивает. Все языковые версии готовятся параллельно из одного эфира.

Зритель же просто открывает эфир на нужном YouTube-канале 24 Канала и сразу слышит перевод на своем языке.

ИИ-перевод 24 Канала на польский язык: смотрите видео

Во время перевода система учитывает, что это за событие, кто выступает и как правильно передать имена и должности. Если в оригинальном эфире уже работает переводчик, система распознает повтор и пропускает его.

Спикеров система различает сама, поэтому у каждого свой голос: у мужчин – мужской, у женщин – женский. В конце озвучку накладываем на приглушенный оригинал и вместе с картинкой в Full HD выкладываем на YouTube-каналы. Для каждого языка все это происходит параллельно, из одной трансляции– рассказывает генеральный директор Luxnet Андрей Возный.

Чтобы перевод совпадал с видео, трансляция выходит с небольшой задержкой. Это время зависит от темпа речи.

Зритель видит эфир с задержкой в 20–30 секунд. Мы сделали это намеренно. За эти секунды система успевает все перевести и озвучить, поэтому голос звучит именно тогда, когда человек говорит в кадре– отмечает он.

Для пресс-конференций обычно хватает 20 секунд, а для новостных эфиров, где говорят почти без пауз, закладывают 30. Если система не успевает озвучить отдельную фразу, зритель слышит оригинал. Оператор также может в любой момент вернуть оригинальный звук, а в случае обрыва связи с YouTube система переподключается автоматически.

Какие задачи выполняют ИИ-модели во время эфира

Для распознавания речи, перевода и озвучивания 24 Канал использует различные ИИ-модели.

Мы не привязаны к одному поставщику. Используем несколько ведущих мировых моделей: одну – для распознавания речи, другую – для перевода, еще одну – для голоса. Если появится более качественная, можем заменить. А то, что объединяет их и обеспечивает синхрон с изображением, мы написали сами– рассказывает CEO Luxnet.

Также команда добавила собственные правила для точного перевода чисел, имен и сокращений. Новые имена и термины редакторы могут вносить в словарь даже во время эфира.