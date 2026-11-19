Технологія дозволяє транслювати міжнародні події одночасно різними мовами, одразу на кількох каналах і без залучення синхронних перекладачів.

Як 24 Канал запустив багатомовні ефіри на YouTube

Отже, 19 листопада під час трансляцій виступів Сі Цзіньпіна, Путіна та Дональда Трампа глядачі у різних країнах, де 24 Канал має свої YouTube-канали, змогли стежити за подією у прямому ефірі із синхронним перекладом українською, польською, німецькою та російською мовами (оригінал трансляції відбувався із англійською звуковою доріжкою).

Водночас система технічно може забезпечувати трансляцію іще двома мовами – іспанською та естонською, всього шість мов у межах однієї створеної інфраструктури.

Для медіа в Україні і за її межами це справжній технологічний прорив. 24 Канал змінив сам принцип організації міжнародних трансляцій: раніше це були великі команди перекладачів-синхроністів, сьогодні – автоматизована система, яку можна масштабувати без пропорційного збільшення команд– коментують у медіахолдингу, до якого належить 24 Канал.

24 Канал запустив синхронний ШІ-переклад: дивіться відео

"Ми хочемо, щоб наші глядачі в Польщі, Німеччині, Іспанії, Естонії чи в будь-якій країні, для яких ми створюємо свої YouTube-канали, могли дивитися трансляцію важливої події в той самий момент, коли вона відбувається, і чути її своєю мовою. Для нас принципово важливо, щоб такі рішення реалізовувалися саме в Україні. Українські медіа можуть задавати нові стандарти роботи з інформацією", – додають у компанії.

Впровадження технології дає змогу оперативно запускати нові мовні версії, розширювати глобальну аудиторію та забезпечувати міжнародне мовлення в режимі реального часу. У холдингу підкреслюють: це не лише оптимізація ресурсів, а й, насамперед, нові можливості для журналістики без мовних бар’єрів.

Ми пишаємося тим, що українське медіа не просто використовує сучасні технології, а впроваджує їх у реальні процеси та формує майбутнє міжнародного мовлення– резюмують у 24 Каналі.

Як працює синхронний ШІ-переклад 24 Каналу

Щоб запустити ефір із перекладом, оператор обирає трансляцію, мови перекладу та YouTube-канали, на яких вона вийде. Далі система обробляє звук фраза за фразою. ШІ розпізнає мовлення, перетворює його на текст, перекладає й озвучує. Усі мовні версії готуються паралельно з одного ефіру.

Глядач же просто відкриває ефір на потрібному YouTube-каналі 24 Каналу й одразу чує переклад своєю мовою.

Ші-переклад 24 Каналу на польську мову: дивіться відео

Під час перекладу система враховує, що це за подія, хто виступає та як правильно передати імена й посади. Якщо в оригінальному ефірі вже працює перекладач, система розпізнає повтор і пропускає його.

Спікерів система розрізняє сама, тож у кожного свій голос: у чоловіків – чоловічий, у жінок – жіночий. Наприкінці озвучку накладаємо на приглушений оригінал і разом із картинкою у Full HD віддаємо на YouTube-канали. Для кожної мови все це йде паралельно, з однієї трансляції– розповідає CEO Luxnet Андрій Возний.

Щоб переклад збігався з відео, трансляція виходить із невеликою затримкою. Цей час залежить від темпу мовлення.

Глядач бачить ефір із затримкою 20 – 30 секунд. Ми зробили так навмисно. За ці секунди система встигає все перекласти й озвучити, тож голос звучить саме тоді, коли людина говорить у кадрі– зауважує він.

Для пресконференцій зазвичай вистачає 20 секунд, а для новинних ефірів, де говорять майже без пауз, закладають 30. Якщо система не встигає озвучити окрему фразу, глядач чує оригінал. Оператор також може в будь-який момент повернути оригінальний звук, а в разі обриву зв’язку з YouTube система перепідключається автоматично.

Які завдання виконують ШІ-моделі під час ефіру

Для розпізнавання мовлення, перекладу й озвучення 24 Канал використовує різні ШІ-моделі.

Ми не прив'язані до одного постачальника. Використовуємо кілька провідних світових моделей: одну – для розпізнавання мови, іншу – для перекладу, ще одну – для голосу. Якщо з'явиться краща, можемо замінити. А те, що зводить їх докупи і тримає синхрон із картинкою, ми написали самі– розповідає CEO Luxnet.

Також команда додала власні правила для точного перекладу чисел, імен і скорочень. Нові імена й терміни редактори можуть вносити до словника навіть під час ефіру.