24 Канал запустил проект Military – раздел об оборонных технологиях

Развитие оборонной отрасли в Украине в последние годы стало настолько стремительным, что просто новостей в главной ленте уже недостаточно. Military 24 будет системно освещать тематику defense-tech.

Почему 24 Канал запустил проект Military

Идея создать Military 24 появилась из-за стремительного роста оборонной отрасли и повышенного интереса аудитории к defense-tech, особенно учитывая то, в каких реалиях мы живем.

Поэтому редакция стремилась создать проект, который позволит глубже и системно рассказывать об этой тематике, одновременно объясняя сложные темы максимально просто и понятно для читателя, не теряя экспертности.

Мы с командой стремились создать проект, который станет площадкой для нашей аналитики, репортажей по тестированию нового вооружения в Украине, платформой для мыслей и важных инициатив военнослужащих, бригад, подразделений и всех привлеченных к Силам обороны, а также тех, кто работает для Сил обороны – экспертов и разработчиков,

– рассказывает Анастасия Зазуляк, главный редактор сайта 24 Канала.

Основной фокус и форматы

В то же время Military 24 не стартует с нуля, ведь эта тематика уже длительное время присутствует в редакционном фокусе. Поэтому раздел уже наполнен материалами об оборонных технологиях и экспертными колонками о производстве и рынке оружия.

Проект будет включать несколько форматов контента:

новости об украинских оборонных разработках и мировых технологиях;

аналитические материалы с объяснением новых технологий и рынка вооружения;

экспертные колонки от специалистов в сфере военных технологий;

репортажи по тестированию и использованию новых разработок, в частности дронов.

Важно! К наполнению Military привлечена как лента новостей, так и команда аналитики. Это позволит оперативно информировать читателей о важных изменениях в сфере оборонных технологий и на рынке вооружения - особенно когда эти события касаются Украины.

Руководителем Military 24 стал аналитик 24 Канала Лев Шевченко, который присоединился к редакции в апреле 2024 года. В течение последних двух лет он освещает технологическую тематику, в частности в военном контексте.

Иметь сейчас медиа или раздел об оборонных технологиях – просто требование времени. Ведь эта сфера очень выросла за последние несколько лет, и ее просто нельзя игнорировать. Множество мероприятий, новые разработки, экспертные мнения – все это требует систематизации, что мы и будем делать на Military 24,

– считает руководитель проекта Лев Шевченко.

Редакция сайта 24 Канала надеется, что наш проект Military станет отдельным пространством, где читатель сможет системно читать о людях, технологии и решения, которые формируют современную войну.