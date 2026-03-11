Чому 24 Канал запустив проєкт Military

Ідея створити Military 24 з’явилася через стрімке зростання оборонної галузі та підвищений інтерес аудиторії до defense-tech, особливо з огляду на те, в яких реаліях ми живемо.

Читайте також Як 24 Канал збільшив залученість аудиторії завдяки коротким відео

Тож редакція прагнула створити проєкт, який дозволить глибше і системніше розповідати про цю тематику, водночас пояснюючи складні теми максимально просто і зрозуміло для читача, не втрачаючи експертності.

Ми з командою прагнули створити проєкт, який стане майданчиком для нашої аналітики, репортажів з тестування нового озброєння в Україні, платформою для думок та важливих ініціатив військовослужбовців, бригад, підрозділів та усіх залучених до Сил оборони, а також тих, хто працює для Сил оборони – експертів та розробників,

– розповідає Анастасія Зазуляк, головна редакторка сайту 24 Каналу.

Основний фокус та формати

Водночас Military 24 не стартує з нуля, адже ця тематика вже тривалий час присутня в редакційному фокусі. Тому розділ уже наповнений матеріалами про оборонні технології та експертними колонками про виробництво та ринок зброї.

Проєкт включатиме кілька форматів контенту:

новини про українські оборонні розробки та світові технології;

аналітичні матеріали з поясненням нових технологій і ринку озброєння;

експертні колонки від фахівців у сфері воєнних технологій;

репортажі з тестувань і використання нових розробок, зокрема дронів.

Важливо! До наповнення Military залучена як стрічка новин, так і команда аналітики. Це дозволить оперативно інформувати читачів про важливі зміни у сфері оборонних технологій та на ринку озброєння — особливо коли ці події стосуються України.

Керівником Military 24 став аналітик 24 Каналу Лев Шевченко, який приєднався до редакції у квітні 2023 року. Протягом останніх двох років він висвітлює технологічну тематику, зокрема у воєнному контексті.

Мати зараз медіа або розділ про оборонні технології – просто вимога часу. Адже ця сфера дуже зросла за останні кілька років, і її просто не можна ігнорувати. Безліч заходів, нові розробки, експертні думки – все це потребує систематизації, що ми і робитимемо на Military 24,

– вважає керівник проєкту Лев Шевченко.

Редакція сайту 24 Каналу сподівається, що наш проєкт Military стане окремим простором, де читач зможе системно читати про людей, технології та рішення, які формують сучасну війну.