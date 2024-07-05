Присягу приняли 248 судей местных судов, из них 208 – судьи общих местных судов, 22 – административных судов, 18 – хозяйственных судов. Владимир Зеленский также принял участие в церемонии принятия присяги новоназначенными судьями.

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248 новых судей начали работу

Днем ранее, 4 июля, президент Украины подписал более 200 указов о назначении новых судей: в местных административных судах и в местных хозяйственных судах.

Сейчас такое время, когда каждый на своем месте в государстве всегда должен работать так, чтобы быть основой для государства – каждый должен делать все возможное, чтобы укреплять наши государственные институты и помогать защите наших людей и всего государства,

– сказал глава государства.

По словам Зеленского, "особенно от судей" зависят успех Украины и единство в украинском обществе.

Пусть каждый раз, когда в суде будет звучать решение именем Украины, в ответ решению будет уважение, прежде всего к вам, к суду в Украине и всей нашей Украинской Державы,

– подытожил президент.

Зеленский добавил, что люди ожидают от судей оперативности в работе, умение правильно понять общественные потребности и применить Конституцию и законы Украины так, чтобы правопорядок и права людей в Украине были соблюдены, а в случае необходимости – восстановлены.