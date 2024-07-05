Присягу склали 248 суддів місцевих судів, з них 208 – судді загальних місцевих судів, 22 – адміністративних судів, 18 – господарських судів. Володимир Зеленський також взяв участь у церемонії складення присяги новопризначеними суддями.

Читайте також Має карт-бланш на зміни: Зеленський представив нового керівника Управління державної охорони

248 нових суддів почали роботу

Днем раніше, 4 липня, президент України підписав понад 200 указів про призначення нових суддів: в місцевих адміністративних судах та у місцевих господарських судах.

Зараз такий час, коли кожен на своєму місці в державі завжди повинен працювати так, щоб бути основою для держави – кожен має робити все можливе, щоб зміцнювати наші державні інституції й допомагати захисту наших людей та всієї держав,

– сказав глава держави.

За словами Зеленського, "особливо від суддів" залежать успіх України та єдність в українському суспільстві.

Нехай щоразу, коли в суді звучатиме рішення іменем України, у відповідь рішенню буде повага, передусім до вас, до суду в Україні і усієї нашої Української Держави,

– підсумував президент.

Зеленський додав, що люди очікують від суддів оперативності в роботі, вміння правильно зрозуміти суспільні потреби та застосувати Конституцію і закони України так, щоб правопорядок і права людей в Україні було дотримано, а в разі потреби – відновлено.