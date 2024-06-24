Про це стало відомо з публікації президента в телеграм-каналі 24 червня. Там він опублікував промову, де представив нового керівника УДО Олексія Морозова.

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Зеленський представив нового очільника Управління державної охорони

За словами президента, головне завдання нового керівника Управління державної охорони України полковника Олексія Морозова – "забезпечити, щоб в управлінні працювали виключно патріотично налаштовані професійні люди, які повʼязують свою долю виключно з Україною. І тільки так",

Окрім того, Зеленський зауважив, що управління потребує модернізації структури та роботи, щоб забезпечити відповідність вимогам воєнного часу. Він підкреслив, що у нового керівника управління є карт-бланш на зміни.

Відповідно до слів гаранта, потрібні:

нові підходи до роботи з особовим складом – "без радянщини";

підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу й нові підходи до рекрутингу кадрів для управління.

Також він додав, що потрібні вдосконалення матеріально-технічної та навчальної баз управління, зокрема має бути створений власний навчальний полігон управління. Президент зазначив, що на базі Інституту Управління державної охорони України потрібен сучасний спеціалізований Центр підготовки фахівців безпеки.

І, звичайно, управління має бути очищене від усіх, хто обирає для себе не Україну або дискредитує Управління державної охорони. Ваше завдання – це безпека ключових інституцій нашої держави. Я дякую всім, хто виконує це завдання абсолютно сумлінно,

– резюмував Володимир Зеленський.

Водночас новопризначений очільник УДО подякував Президентові за довіру та зазначив, що виправдає її "справами, а не словами".

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони – Олексія Морозова 21 червня. Раніше начальником УДО був Сергій Рудь. Його звільнили на початку травня 2024 року, який обіймав цю посаду майже 5 років.