Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті Офісу президента, передає 24 Канал.

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Зварича звільнили з посади посла в Польщі

Президент підписав два укази: першим він звільнив Василя Зварича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Польщі, другим – призначив його головою дипломатичної місії України в Чехії.

Василь Зварич був послом у Польщі з початку лютого 2022 року.

Раніше дипломат обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, був заступником директора департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ, а також радником-посланником посольства України в Польщі.

Зеленський 21 червня підписав низку указів / Сайт Офісу президента

Варто зазначити, що в Чехії очільника дипмісії не було два роки. Тодішнього посла Євгена Перебийніса звільнили ще в липні 2022 року, а зараз він є заступником міністра закордонних справ.

Інші призначення

На цьому призначення не закінчилися. Ще одним указом глава держави призначив Івана Довганича послом України в Іраку.

Також Зеленський дав послу України в Нідерландах Олександру Карасевичу посаду постпреда при Організації із заборони хімічної зброї.