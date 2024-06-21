Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте Офиса президента, передает 24 Канал.

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Зварича уволили с должности посла в Польше

Президент подписал два указа: первым он уволил Василия Зварича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Польше, вторым – назначил его главой дипломатической миссии Украины в Чехии.

Василий Зварич был послом в Польше с начала февраля 2022 года.

Ранее дипломат занимал должность директора второго территориального департамента МИД Украины, был заместителем директора департамента информационной политики министерства иностранных дел, а также советником-посланником посольства Украины в Польше.

Зеленский 21 июня подписал ряд указов / Сайт Офиса президента

Стоит отметить, что в Чехии главы дипмиссии не было два года. Тогдашнего посла Евгения Перебийниса уволили еще в июле 2022 года, а сейчас он является заместителем министра иностранных дел.

Другие назначения

На этом назначения не закончились. Еще одним указом глава государства назначил Ивана Довганича послом Украины в Ираке.

Также Зеленский дал послу Украины в Нидерландах Александру Карасевичу должность постпреда при Организации по запрещению химического оружия.