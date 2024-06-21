Раніше начальником УДО був Сергій Рудь. Його звільнили на початку травня 2024 року, який обіймав цю посаду майже 5 років.

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Олексій Морозов став начальником УДО

Згідно з указом, який був оприлюднений на сайті президента України, начальником Управління державної охорони України став Олексій Морозов. Свою посаду він обійме з 21 червня.



Олексій Морозов став начальником УДО / Скриншот 24 Каналу

Варто зазначити, що інформація про Олексія Морозова у відкритих джерелах відсутня.

Нагадаємо, що контррозвідка та слідчі СБУ 7 травня 2024 року викрили агентів ФСБ, які планували ліквідацію президента України та інших високопосадовців. Агенти були полковниками Управління державної охорони. Окрім Володимира Зеленського, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова. Останнього, наприклад, збиралися вбити перед Великоднем.

Вочевидь після цього скандалу Володимир Зеленський і вирішив "перезавантажити" УДО та звільнив з органу колишнього начальника Сергія Рудя.