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      24 канал покажет документальный фильм "Перекресток Балу" к годовщине героических событий

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      Фильм "Перекресток Балу" к годовщине героических событий
      Фильм "Перекресток Балу" к годовщине героических событий / 24 канал

      В воскресенье, 17 февраля в 17:30 24 канал покажет документальный фильм "Перекресток Балу". События, о которых идет речь в фильме, произошли в феврале 2015 года, речь идет о героической защите ключевого блокпоста на Дебальцевском направлении – так называемого перекрестка Балу.

      Лента посвящена светлой памяти капитана Ильгара Багирова (Балу), капитана (посмертно) Вячеслава Семенова – командира командированных на блокпост пограничников. В центре фильма – судьбы четырех украинских воинов, которые вместе с другими бойцами героически держали оборону.

      "Перекресток Балу" показывает подвиг обычных украинцев. Чтобы противостоять российской агрессии, они стали не просто воинами – самоотверженными профессионалами, которых враг называл спецназом НАТО. И каждый из них совершил тогда свой собственный подвиг, для кого-то он стал последним в жизни.

      Картина создана Международным продюсерским центром "Фор-Пост" по заказу Государственного агентства Украины по вопросам кино. Премьера ленты состоялась 24 мая 2018 года.

      Смотрите фильм на 24 канале 17 февраля в 17:30.
      Повтор – 18 февраля в 22:30 и 23 февраля в 15:30.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Дебальцево
      Источник: 24 канал
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