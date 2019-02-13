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      24 канал покаже документальний фільм "Перехрестя Балу" до річниці героїчних подій

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      Фільм "Перехрестя Балу" до річниці героїчних подій
      Фільм "Перехрестя Балу" до річниці героїчних подій / 24 канал

      У неділю, 17 лютого о 17:30, 24 канал покаже документальний фільм "Перехрестя Балу". Події, про які йдеться у стрічці, відбулися у лютому 2015 року, йдеться про героїчний захист ключового блокпосту на Дебальцівському напрямку – так званого перехрестя Балу.

      Стрічка присвячена світлій пам'яті капітана Ільгара Багірова (Балу), капітана (посмертно) В'ячеслава Семенова – командира відряджених на блокпост прикордонників. У центрі фільму – долі чотирьох українських воїнів, які разом з іншими бійцями героїчно тримали оборону.

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      "Перехрестя Балу" зображає подвиг звичайних українців. Щоб протистояти російській агресії, вони стали не просто воїнами – самовідданими професіоналами, яких ворог називав спецназом НАТО. І кожен з них здійснив тоді свій власний подвиг, для когось він став останнім в житті.

      Картина створена Міжнародним продюсерським центром "Фор-Пост" на замовлення Державного агентства України з питань кіно. Прем'єра стрічки відбулася 24 травня 2018 року.

      Дивіться фільм на 24 каналі 17 лютого о 17:30.
      Повтор – 18 лютого о 22:30 і 23 лютого о 15:30.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Дебальцеве
      Джерело: 24 канал
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