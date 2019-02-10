Пам'ять загиблих героїв у боях за Дебальцеве вшанували у Запоріжжі: фото та відео
У Запоріжжі 10 лютого вшанували пам'ять загиблих героїв боїв за Дебальцеве. У лютому 2015 року ворожі війська намагалися оточити у цьому місці українські підрозділи.
Представники Ветеранського братерства Запоріжжя і громадські активісти влаштували поминальну акцію біля стели пам'яті загиблих героїв АТО у міському парку Запоріжжя.
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В парку зібрані портрети усіх запоріжців, які загинули у боях російсько-української війни.
Не можна рухатися далі, якщо ми не будемо пам'ятати наших загиблих, які віддали найцінніше. Найвищий подвиг. Всі, хто загинули – Герої України. Незважаючи на те, чи їм надали такий статус, чи не надали. По-іншому просто бути не може,
– сказав учасник бойових дій Михайло Пирог.
Дивіться відеокоментар Михайла Пирога
Вшанування пам'яті полеглих у боях за Дебальцеве
Портрети полеглих українських захисників у російсько-українській війні
Відео: у Запоріжжі вшанували пам'ять загиблих героїв у боях за Дебальцеве
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