Пам'ять загиблих героїв у боях за Дебальцеве вшанували у Запоріжжі: фото та відео

У Запоріжжі 10 лютого вшанували пам'ять загиблих героїв боїв за Дебальцеве. У лютому 2015 року ворожі війська намагалися оточити у цьому місці українські підрозділи.

Представники Ветеранського братерства Запоріжжя і громадські активісти влаштували поминальну акцію біля стели пам'яті загиблих героїв АТО у міському парку Запоріжжя.

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В парку зібрані портрети усіх запоріжців, які загинули у боях російсько-української війни.

Не можна рухатися далі, якщо ми не будемо пам'ятати наших загиблих, які віддали найцінніше. Найвищий подвиг. Всі, хто загинули – Герої України. Незважаючи на те, чи їм надали такий статус, чи не надали. По-іншому просто бути не може,

– сказав учасник бойових дій Михайло Пирог.

Дивіться відеокоментар Михайла Пирога



Вшанування пам'яті полеглих у боях за Дебальцеве



Портрети полеглих українських захисників у російсько-українській війні

Відео: у Запоріжжі вшанували пам'ять загиблих героїв у боях за Дебальцеве