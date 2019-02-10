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      Память погибших героев в боях за Дебальцево почтили в Запорожье: фото и видео

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      Память погибших героев в боях за Дебальцево почтили в Запорожье
      Память погибших героев в боях за Дебальцево почтили в Запорожье / Screenshot

      В Запорожье 10 февраля почтили память погибших героев боев за Дебальцево. В феврале 2015 года вражеские войска пытались окружить в этом месте украинские подразделения.

      Представители Ветеранского братства Запорожье и общественные активисты устроили поминальную акцию у стелы памяти погибших героев АТО в городском парке Запорожья.

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      В парке собраны портреты всех запорожцев, погибших в боях русско-украинской войны.

      Нельзя двигаться дальше, если мы не будем помнить наших погибших, отдавших самое ценное. Самый высокий подвиг. Все, кто погибли – Герои Украины. Несмотря на то, предоставили им такой статус, или не предоставили. По-другому просто быть не может,
      – сказал участник боевых действий Михаил Пирог.

      Смотрите видеокомментарий Михаила Пирога

      вшанування памяті полеглих за дебальцеве
      Почтение памяти павших в боях за Дебальцево

      вшанування памяті полеглих у бою за дебальцеве
      Портреты погибших украинских защитников в российско-украинской войне

      Видео: в Запорожье почтили память погибших героев в боях за Дебальцево

       

      blog_ava
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      10 февраля
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      Теги: Новости Запорожья Новости Украины Дебальцево Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Жертвы
      Источник: 24 канал
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