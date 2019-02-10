Память погибших героев в боях за Дебальцево почтили в Запорожье: фото и видео

В Запорожье 10 февраля почтили память погибших героев боев за Дебальцево. В феврале 2015 года вражеские войска пытались окружить в этом месте украинские подразделения.

Представители Ветеранского братства Запорожье и общественные активисты устроили поминальную акцию у стелы памяти погибших героев АТО в городском парке Запорожья.

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В парке собраны портреты всех запорожцев, погибших в боях русско-украинской войны.

Нельзя двигаться дальше, если мы не будем помнить наших погибших, отдавших самое ценное. Самый высокий подвиг. Все, кто погибли – Герои Украины. Несмотря на то, предоставили им такой статус, или не предоставили. По-другому просто быть не может,

– сказал участник боевых действий Михаил Пирог.

Смотрите видеокомментарий Михаила Пирога



Почтение памяти павших в боях за Дебальцево



Портреты погибших украинских защитников в российско-украинской войне

Видео: в Запорожье почтили память погибших героев в боях за Дебальцево