Память погибших героев в боях за Дебальцево почтили в Запорожье: фото и видео
В Запорожье 10 февраля почтили память погибших героев боев за Дебальцево. В феврале 2015 года вражеские войска пытались окружить в этом месте украинские подразделения.
Представители Ветеранского братства Запорожье и общественные активисты устроили поминальную акцию у стелы памяти погибших героев АТО в городском парке Запорожья.
Читайте также: Украина потеряла еще одного героя на Донбассе: известно имя бойца – фото
В парке собраны портреты всех запорожцев, погибших в боях русско-украинской войны.
Нельзя двигаться дальше, если мы не будем помнить наших погибших, отдавших самое ценное. Самый высокий подвиг. Все, кто погибли – Герои Украины. Несмотря на то, предоставили им такой статус, или не предоставили. По-другому просто быть не может,
– сказал участник боевых действий Михаил Пирог.
Смотрите видеокомментарий Михаила Пирога
Почтение памяти павших в боях за Дебальцево
Портреты погибших украинских защитников в российско-украинской войне
Видео: в Запорожье почтили память погибших героев в боях за Дебальцево