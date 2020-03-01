24 канал празднует день рождения: трогательное видео

24 канал сегодня, 1 марта, празднует день рождения. Нашему медиа исполнилось уже 14 лет.

24 канал постоянно меняется и пробует новые форматы, чтобы зрителям было все интереснее нас смотреть.

► На этой неделе запустили сразу два новых шоу: утреннее и вечернее. Поэтому сразу после сна мы вам расскажем о важном с улыбкой, а перед сном – о самом главном за день.

► В течение дня мы сообщаем вам о том, что происходит в Украине и в мире в выпусках новостей. В "О главном" в 18:00 рассказываем о важнейших событиях дня. А если вы хотите узнать более подробную информацию – вам ее расскажет Артем Овдиенко в "О новостях".

► О самом интересном вокруг света – смотрите в программах на 24.

► Также весь день для вас работают наши блогеры: они рассказывают о том, что происходит на "политической кухне" страны, в медицине, экономике, судебной системе и на передовой.

► Самые горячие темы вместе с экспертами мы обсуждаем каждый вторник и четверг в ток-шоу "Политбюро" и "Политантомия".

Свежие новости, программы, блоги и шоу вы также можете посмотреть на ютубе 24 канала.

Семь дней в неделю, с самого утра до позднего вечера мы работаем только для вас. Так что спасибо, что вы с нами, и давайте вместе менять страну к лучшему!

Видео: 24 канал празднует день рождения