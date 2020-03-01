15:12
1 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      24 канал празднует день рождения: трогательное видео

      - Читати новину українською

      24 канал сегодня, 1 марта, празднует день рождения. Нашему медиа исполнилось уже 14 лет.

      24 канал постоянно меняется и пробует новые форматы, чтобы зрителям было все интереснее нас смотреть.

      ► На этой неделе запустили сразу два новых шоу: утреннее и вечернее. Поэтому сразу после сна мы вам расскажем о важном с улыбкой, а перед сном – о самом главном за день.

      ► В течение дня мы сообщаем вам о том, что происходит в Украине и в мире в выпусках новостей. В "О главном" в 18:00 рассказываем о важнейших событиях дня. А если вы хотите узнать более подробную информацию – вам ее расскажет Артем Овдиенко в "О новостях".

      ► О самом интересном вокруг света – смотрите в программах на 24.

      ► Также весь день для вас работают наши блогеры: они рассказывают о том, что происходит на "политической кухне" страны, в медицине, экономике, судебной системе и на передовой.

      ► Самые горячие темы вместе с экспертами мы обсуждаем каждый вторник и четверг в ток-шоу "Политбюро" и "Политантомия".

      Свежие новости, программы, блоги и шоу вы также можете посмотреть на ютубе 24 канала.

      Семь дней в неделю, с самого утра до позднего вечера мы работаем только для вас. Так что спасибо, что вы с нами, и давайте вместе менять страну к лучшему!

      Видео: 24 канал празднует день рождения

       

      Чемпионат Европы по биатлону: результаты всех гонок
      сегодня
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Журналисты Медиа СМИ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Фильмы марта: что посмотреть в кино в первый месяц весны
      Марта Вересюк
      сегодня , 13:00 Масштабная сделка по отмыванию денег: что известно о теневых соглашения Порошенко и Тигипко
      Дмитро Гнап
      28 февраля , 11:30 Что делать при инсульте и как помочь человеку преодолеть его последствия
      Едуард Хомченко
      сегодня , 12:00 Миссия выполнена: мы запустили бесплатные курсы английского онлайн
      Іван Примаченко
      сегодня , 09:00 Главные новости за 29 февраля: соглашение США и Афганистана, возвращение захваченных РФ рыбаков
      Ірина Вихрущ
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук