24 канал святкує день народження: зворушливе відео

24 канал сьогодні, 1 березня, святкує день народження. Нашому медіа виповнилося вже 14 років.

24 канал постійно змінюється і випробовує нові формати, аби глядачам було дедалі цікавіше нас дивитися.

► Цього тижня запустили одразу два нових шоу: ранкове та вечірнє. Тож одразу після сну ми вам розкажемо про важливе з посмішкою, а перед сном – про найголовніше за день.

► Протягом дня ми повідомляємо вам про те, що відбуваєтсья в Україні та світі у випусках новин. В "Про головне" о 18:00 розповідаємо про найважливіші події дня. А якщо ви хочите дізнатися більш детальну інформацію – розповість Артем Овдієнко в "Про новинах".

► Про найцікавіше навколо світу – дивіться у програмах на 24.

► Також увесь день для вас працюють наші блогери: вони розповідають про те, що відбувається на "політичній кухні" країни, в медицині, економіці, судовій системі та на передовій.

► Найгарячіші теми разом із експертами ми обговорюємо щовівторка і щочетверга у ток-шоу "Політбюро" та "Політанатомія".

Сім днів на тиждень, з самого ранку до пізнього вечора ми працюємо лише для вас. То ж дякуємо, що ви з нами і давайте разом змінювати країну на краще!

Свіжі новини, програми, блоги та шоу ви також можете переглянути на ютубі 24 каналу.

Відео: 24 канал святкує день народження