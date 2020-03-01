14:52
1 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Новітня зброя Росії – лазери і котики. Чому Лаврову варто боятися Путіна
      Вєсті Кремля
      19:34, 29 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко врятує Київ
      Вєсті.UA
      18:10, 29 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19

      24 канал святкує день народження: зворушливе відео

      - Читать новость на русском
      24 канал / Колаж 24 каналу

      24 канал сьогодні, 1 березня, святкує день народження. Нашому медіа виповнилося вже 14 років.

      24 канал постійно змінюється і випробовує нові формати, аби глядачам було дедалі цікавіше нас дивитися.

      ► Цього тижня запустили одразу два нових шоу: ранкове та вечірнє. Тож одразу після сну ми вам розкажемо про важливе з посмішкою, а перед сном – про найголовніше за день.

      ► Протягом дня ми повідомляємо вам про те, що відбуваєтсья в Україні та світі у випусках новин. В "Про головне" о 18:00 розповідаємо про найважливіші події дня. А якщо ви хочите дізнатися більш детальну інформацію – розповість Артем Овдієнко в "Про новинах". 

      ► Про найцікавіше навколо світу – дивіться у програмах на 24.

      ► Також увесь день для вас працюють наші блогери: вони розповідають про те, що відбувається на "політичній кухні" країни, в медицині, економіці, судовій системі та на передовій.

      ► Найгарячіші теми разом із експертами ми обговорюємо щовівторка і щочетверга у ток-шоу "Політбюро" та "Політанатомія".

      Сім днів на тиждень, з самого ранку до пізнього вечора ми працюємо лише для вас. То ж дякуємо, що ви з нами і давайте разом змінювати країну на краще!

      Свіжі новини, програми, блоги та шоу ви також можете переглянути на ютубі 24 каналу.

      Відео: 24 канал святкує день народження 

       

      Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
      сьогодні
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Журналісти Медіа ЗМІ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:00 Фільми березня: що подивитися в кіно у перший місяць весни
      Марта Вересюк
      сьогодні , 13:00 Масштабна оборудка з відмивання грошей: що відомо про тіньові угоди Порошенка і Тігіпка
      Дмитро Гнап
      28 лютого , 11:30 Що робити при інсульті та як допомогти людині подолати його наслідки
      Едуард Хомченко
      сьогодні , 12:00 Місія виконана: ми запустили безкоштовні курси англійської онлайн
      Іван Примаченко
      сьогодні , 09:00 Головні новини за 29 лютого: історична угода США й Афганістану, повернення захоплених РФ рибалок
      Ірина Вихрущ
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук