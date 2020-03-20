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      24 сотрудника ООН заразились коронавирусом, – СМИ

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      Китайский коронавирус зафиксировали и у сотрудников Организации Объединенных Наций. Известно, что всего 24 человека заболели Covid-19, это могут быть не только дипломаты, но и обычные сотрудники.

      Ранее коронавирусом заболела дипломат ООН из Филиппин. Теперь же количество больных увеличилось до 25 человек, пишет в твиттере издания Pass Blue.

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      У дипломата Филиппин из ООН Киры Азуцены анализ на коронавирус показал положительный результат. Как отметила журналистка Мишель Николас, дипломат в понедельник посетила штаб-квартиру и пробыла там около получаса.

      Азуцена выглядела вполне здоровой, зато симптомы болезни появились только на следующий день. Из-за болезни дипломата, представительство Филиппин закрылось, а его персонал перешел на самоизоляцию. Было подозрение, что коронавирусом заболели примерно 12 дипломатов.


      24 сотрудника ООН заразились коронавирусом / Скриншот из твиттера Pass Blue

      Что известно о коронавирусе в мире

      • По состоянию на 20 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 10 031 человек. Общее количество инфицированных – 245 484 людей по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 86 тысяч человек.
      • ВОЗ объявила мировую пандемию из-за коронавируса. После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Италии. В стране зафиксировали 3 405 смертельных случаев от коронавирус.
      • Коронавирус распространился на все Европейские страны, его фиксируют даже на маленьких островах. Среди больных есть известные люди, особенно политики, певцы и актеры.
      • Уточним, что сейчас не существует вакцины от коронавируса. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием.


      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение Китай ООН ВОЗ
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