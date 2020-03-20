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      24 співробітники ООН заразилися коронавірусом, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Коронавірус в ООН / nypost.com

      Китайський коронавірус зафіксували й у співробітників Організації Об'єднаних Націй. Відомо, що загалом 24 людини захворіли на Covid-19, це можуть бути не лише дипломати, але й звичайні співробітники.

      Раніше на коронавірус захворіла дипломатка ООН з Філіппін. Тепер же кількість хворих збільшилася до 25 осіб, пише у твіттері видання Pass Blue.

      Зверніть увагу В Україні підрахували, скільки грошей з бюджету можуть перенаправити на боротьбу з коронавірусом

      У дипломатки Філіппін з ООН Кіри Азуцени аналіз на коронавірус показав позитивний результат. Як зазначила репортерка Мішель Ніколас, дипломатка в понеділок завітала до штаб-квартири й пробула там близько пів години.

      Азуцена виглядала цілком здоровою, натомість симптоми хвороби з'явилися лише наступного дня. Через хворобу дипломатки, представництво Філіппін закрилося, а його персонал перейшов на самоізоляцію. Була підозра, що на коронавірус захворіли приблизно 12 дипломатів.


      24 співробітника ООН заразилися коронавірусом / Скриншот з твіттеру Pass Blue

      Що відомо про коронавірус у світі

      • Станом на 20 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 10 031 людина. Загальна кількість інфікованих – 245 484 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 86 тисяч людей.
      • ВООЗ оголосила світову пандемію через коронавірус. Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії. В країні зафіксували 3 405 смертельних випадків від коронавірусу.
      • Коронавірус поширився на усі Європейські країни, його фіксують навіть на маленьких островах. Серед хворих є відомі люди, зокрема політики, співаки та актори.
      • Уточнимо, що нині не існує вакцини від коронавірусу. Втім, Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням.


      Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування Китай ООН ВООЗ
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