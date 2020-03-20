24 співробітники ООН заразилися коронавірусом, – ЗМІ

Китайський коронавірус зафіксували й у співробітників Організації Об'єднаних Націй. Відомо, що загалом 24 людини захворіли на Covid-19, це можуть бути не лише дипломати, але й звичайні співробітники.

Раніше на коронавірус захворіла дипломатка ООН з Філіппін. Тепер же кількість хворих збільшилася до 25 осіб, пише у твіттері видання Pass Blue.

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У дипломатки Філіппін з ООН Кіри Азуцени аналіз на коронавірус показав позитивний результат. Як зазначила репортерка Мішель Ніколас, дипломатка в понеділок завітала до штаб-квартири й пробула там близько пів години.

Азуцена виглядала цілком здоровою, натомість симптоми хвороби з'явилися лише наступного дня. Через хворобу дипломатки, представництво Філіппін закрилося, а його персонал перейшов на самоізоляцію. Була підозра, що на коронавірус захворіли приблизно 12 дипломатів.



24 співробітника ООН заразилися коронавірусом / Скриншот з твіттеру Pass Blue

Що відомо про коронавірус у світі

Станом на 20 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 10 031 людина. Загальна кількість інфікованих – 245 484 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 86 тисяч людей.

Загальна кількість інфікованих – по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад ВООЗ оголосила світову пандемію через коронавірус. Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії. В країні зафіксували 3 405 смертельних випадків від коронавірусу.

Коронавірус поширився на усі Європейські країни, його фіксують навіть на маленьких островах. Серед хворих є відомі люди, зокрема політики, співаки та актори.

Уточнимо, що нині не існує вакцини від коронавірусу. Втім, Китай та США заявили про те, що вже працюють над її створенням.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу