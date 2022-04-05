ВСУ ведут в Луганской области героические бои. Соответствующее заявление советник главы Офиса Президента сделал в интервью Татьяне Поповой.
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Мы удерживаем часть Луганщины, примерно 25%,
– подчеркнул Арестович.
Украинские герои там даже идут в контратаки. В частности, одна из них прошла 3 апреля и завершилась успехом наших защитников.
Арестович также заверил, что герои ВСУ защищают Луганщину и, хотя враг окружил их с 3 сторон, даже и не думают сдаваться.
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