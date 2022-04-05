ЗСУ ведуть на Луганщині героїчні бої. Відповідну заяву радник глави Офісу Президента зробив в інтерв'ю Тетяні Поповій.

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Ми утримуємо частину Луганщини, приблизно 25%,

– наголосив Арестович.

Українські герої там навіть йдуть у контратаки. Зокрема, одна з них відбулася 3 квітня й завершилася успіхом наших захисників.

Арестович також запевнив, що герої ЗСУ захищають Луганщину й, хоча ворог оточив їх з 3 сторін, гадки не мають здаватися.

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