Из блокадного города выбралось 250 мирных жителей.
По теме Враг может готовиться к высадке десанта в Мариуполе, – Маляр
Эвакуация из Покровска в Чоп и из Лозовой в Ужгород и Хмельницкий сегодня тоже по графику, железно везем всех желающих в безопасное место,
– отметили в "Укрзализныце".
В компании отметили, что точное время отправки не указывается в сообщениях по соображениям безопасности. Поэтому его можно узнать на горячей линии 0800503111 или на вокзалах.
"Укрзализныця" заверила, что мест хватит всем.
К теме смотрите утреннее строительство Генштаба за 17 апреля: видео