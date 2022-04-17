Из блокадного города выбралось 250 мирных жителей.

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Эвакуация из Покровска в Чоп и из Лозовой в Ужгород и Хмельницкий сегодня тоже по графику, железно везем всех желающих в безопасное место,

– отметили в "Укрзализныце".

В компании отметили, что точное время отправки не указывается в сообщениях по соображениям безопасности. Поэтому его можно узнать на горячей линии 0800503111 или на вокзалах.

"Укрзализныця" заверила, что мест хватит всем.

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