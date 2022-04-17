З блокадного міста вибралися 250 мирних мешканців.

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Евакуація з Покровська до Чопа та з Лозової до Ужгорода та Хмельницького сьогодні теж за графіком, залізно веземо всіх охочих до безпеки,

– наголосили в "Укрзалізниці".

У компанії зазначили, що точний час відправки не вказують у повідомленнях з міркувань безпеки. Тому його можна дізнатися на гарячій лінії 0 800 503 111 або на вокзалах.

"Укрзалізниця" запевнила, що місць вистачить на всіх.

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