Інформація про висадку десанту перевіряється

Про ризик висадки російського десанту в Маріуполі розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона заявила, що наразі інформація перевіряється.

Варте уваги Російські окупанти штурмували порт у Маріуполі

Нами перевіряється інформація, що, можливо, ворог готується до десантно-морської операції. Але ця інформація ще перевіряється,

– наголосила вона.

Зауважимо, що Генштаб також попередив, що існує ймовірність того, що росіяни готують висадку десанту з моря.

Росіяни здійснювали штурмові дії в районі морського порту

Заступниця Олексія Резнікова повідомила, що протягом доби росіяни завдали авіаційних ударів по Маріуполю. Окупанти здійснювали штурмові дії в районі морського порту.

Маляр зазначила, що Маріуполь стоїть й Збройні Сили України потужно здійснюють оборону. Вона додала, що місто – щит для України, який не дозволяє росіянам пройти вглиб країни.

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