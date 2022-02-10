Программа касается пожилых вакцинированных украинцев, которые весной, по словам главы государства, смогут получить льготный тариф на интернет и смартфон. В гражданской сети ОПОРА подсчитали, что таких в Верховной Раде – 27.

Смартфоны для всех: Зеленский анонсировал новую услугу для украинцев

27 нардепов могут теоретически получить смартфоны

Однако неизвестно, все ли они уже вакцинировались против коронавируса. В списке потенциальных парламентариев – владельцев государственных гаджетов – 26 мужчин и 1 женщина.

Партийная принадлежность депутатов возрастом 60+:

  • ОПЗЖ – 12,
  • "Батьківщина" – 7,
  • "Довіра" – 2,
  • "За Майбутнє" – 2,
  • "Слуга народа" – 2,
  • "Європейская Солидарность" – 2,
  • внефракционные – 1.

Самому старшему депутату в Раде – 81 год

Самому старшему народному избраннику – 81 год, а самому молодому – еще не исполнилось и 26. Средний возраст нардепов составляет 44,5 года.

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Смартфоны для всех: что известно о программе

  • 8 февраля прошла презентация новых услуг в приложении "Дия".
  • Участие в мероприятии принял президент Владимир Зеленский.
  • Согласно плану программы, вскоре все граждане Украины старше 60 лет получат от государства бесплатный, качественный, современный, быстрый смартфон и льготный тариф.
  • Пока нет деталей по реализации программы, а также неизвестно, какие именно смартфоны будут предоставлять пожилым украинцам.

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Часть текста публикации ОПОРЫ:

"Весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный современный, качественный смартфон и льготный тариф на интернет", – заявил Владимир Зеленский во время Diia Sаmmit 8 февраля в Киеве.
ОПОРА посчитала, что 27 депутатов Верховной Рады теоретически смогут получить такие смартфоны, если, конечно, уже прошли курс вакцинации. Среди них 26 депутатов – мужчины, 1 женщина.