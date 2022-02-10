Програма стосуватиметься літніх вакцинованих українців, які навесні, за словами глави держави, зможуть отримати пільговий тариф на інтернет та смартфон. У громадянській мережі ОПОРА підрахували, що таких у Верховній Раді – 27.

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27 нардепів можуть теоретично отримати смартфони

Проте невідомо, чи всі вони вже вакцинувались проти коронавірусу. У переліку потенційних парламентарів – власників державних гаджетів – 26 чоловіків та 1 жінка.

Партійна приналежність депутатів віком 60+:

ОПЗЖ – 12,

"Батьківщина" – 7,

"Довіра" – 2,

"За Майбутнє" – 2,

"Слуга народу" – 2,

"Європейська Солідарність" – 2,

позафракційні – 1.

Найстаршому депутату в Раді – 81 рік

Найстаршому народному обранцю – 81 рік, а наймолодшому – ще не виповнилось і 26. Середній вік нардепів становить 44,5 роки.

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Смартфони для всіх: що відомо про програму

8 лютого пройшла презентація нових послуг у додатку Дія.

Участь у заході взяв президент Володимир Зеленський.

Згідно з планом програми, незабаром усі громадяни України, старші 60 років, отримають від держави безплатний, якісний, сучасний, швидкий смартфон і пільговий тариф.

Поки що немає деталей щодо реалізації програми, а також невідомо, які саме смартфони надаватимуть літнім українцям.

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Частина тексту публікації ОПОРИ:

"Навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старші 60 років отримають безплатний сучасний, якісний смартфон та пільговий тариф на інтернет", – заявив Володимир Зеленський під час Diia Sаmmit 8 лютого в Києві.