У Дії можуть проводити кілька опитувань одночасно. Однак вони не є альтернативою референдумам.

Зверніть увагу Зеленський оголосив про старт народовладдя – перше опитування вже в Дії

Як відбуватимуться опитування в Дії

Згідно з постановою уряду, опитування в Дії можуть з'являтися за ініціативою організатора або за замовленням ініціатора. Однак на останнє є обмеження – не частіше ніж раз на місяць.

Також передбачено різні авдиторі для проведення опитувань. Тобто, в опитуваннях можуть голосувати або всі користувачі Дії, або вибіркова група людей, яку проситиме замовник. Опитування проводитимуть шляхом заповнення анкет.

Однак в анкетах не можуть бути питання і відповіді, які порушують законодавство. Зокрема ті, які:

суперечать Конституції України та декларації прав людини;

скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, територіальну цілісність нашої держави чи загрозу нацбезпеці;

створюють загрозу розпалювання релігійної, міжетнічної чи расової ворожнечі;

стосуються бюджету, податків та амністії;

Кожен учасник опитування може проголосувати в ньому лише 1 раз. Після 3 діб після завершення, організатор інформує ініціатора про результати опитування.

За бажанням ініціатора, результати можуть відображатися у додатку "Дія".

Опитування в Дії: головне

8 лютого відбувся Diia Summit, на якому Президент України Володимир Зеленський анонсував початок проведення опитувань у додатку "Дія".

За словами глави держави, опитування в Дії є потужним кроком до народовладдя в Україні.

Крім того, у застосунку уже з'явилося перше опитування про те, як краще назвати програму, в межах якої люди, віком від 60 років можуть отримати безкоштовний смартфон.

Виступ Зеленського на Diia Summit: дивіться відео