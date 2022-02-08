В Україні розпочався саміт з нагоди дворіччя Дії. На ньому, повідомляє 24 канал, виступив президент Володимир Зеленський.

Читайте також У Дії з'явиться можливість поділитися техпаспортом на авто

Зеленський оголосив про старт народовладдя

Глава держави нагадав, що одним з основних пунктів його президентства є питання народовладдя. Це означає можливість приймати важливі рішення разом, зокрема й у режимі онлайн. "Ми робимо на цьому шляху перший крок – у Дії запускається послуга опитування", – повідомив Зеленський.

Він наголосив, що це перший масштабний інструмент електронної демократії. Для українців це передбачає можливість висловлювати свою позицію, впливати на рішення, для держави – нагода швидко дізнатися думку людей.

А для всіх нас це означає фактично старт цифрового народовладдя,

– додав український лідер.

У Дії вже є перше опитування

Зеленський також назвав перше запитання, яке вже є на ресурсі: "У Дії з'явилися нові цифрові послуги. Яка на вашу думку є найбільш корисною?".

На вибір українцям пропонують такі відповіді:

зміна місця реєстрації,

довідка про несудимість,

належний користувач,

опитування.

Президент закликав користувачів Дії обирати свій варіант та спостерігати за тим, як працює електронна демократія.

Зверніть увагу! Глава держави також зазначив, що переваги цифрової держави мають бути доступними для кожного. У зв'язку з цим Зеленський анонсував, що незабаром всі українців віком від 60 років безкоштовно отримають смартфон.

Річниця створення Дії: що відомо про саміт

Під час нього презентуватимуть нові послуги, які незабаром або ж вже 8 лютого стануть доступними у застосунку.

Окрім Зеленського, на заході виступають міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, команда Дії та Мінцифри.

Під час саміту також розкриють більше подробиць щодо функції генерування довідки про несудимість.

Дізнайтеся більше – як подати річну декларацію у додатку "Дія": дивіться відео