В Україні розпочався саміт з нагоди дворіччя Дії. На ньому, повідомляє 24 канал, виступив президент Володимир Зеленський.
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Зеленський оголосив про старт народовладдя
Глава держави нагадав, що одним з основних пунктів його президентства є питання народовладдя. Це означає можливість приймати важливі рішення разом, зокрема й у режимі онлайн. "Ми робимо на цьому шляху перший крок – у Дії запускається послуга опитування", – повідомив Зеленський.
Він наголосив, що це перший масштабний інструмент електронної демократії. Для українців це передбачає можливість висловлювати свою позицію, впливати на рішення, для держави – нагода швидко дізнатися думку людей.
А для всіх нас це означає фактично старт цифрового народовладдя,
– додав український лідер.
У Дії вже є перше опитування
Зеленський також назвав перше запитання, яке вже є на ресурсі: "У Дії з'явилися нові цифрові послуги. Яка на вашу думку є найбільш корисною?".
На вибір українцям пропонують такі відповіді:
- зміна місця реєстрації,
- довідка про несудимість,
- належний користувач,
- опитування.
Президент закликав користувачів Дії обирати свій варіант та спостерігати за тим, як працює електронна демократія.
Річниця створення Дії: що відомо про саміт
- Під час нього презентуватимуть нові послуги, які незабаром або ж вже 8 лютого стануть доступними у застосунку.
- Окрім Зеленського, на заході виступають міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, команда Дії та Мінцифри.
- Під час саміту також розкриють більше подробиць щодо функції генерування довідки про несудимість.