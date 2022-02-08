В Украине начался саммит по случаю двухлетия Дии. На нем, сообщает 24 канал, выступил президент Владимир Зеленский.

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Зеленский объявил о старте народовластия

Глава государства напомнил, что одним из основных пунктов его президентства является вопрос народовластия. Это означает возможность принимать важные решения вместе, в том числе и в режиме онлайн. "Мы делаем на этом пути первый шаг – в Дие запускается услуга опроса", – сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что это первый масштабный инструмент электронной демократии. Для украинцев это предусматривает возможность выражать свою позицию, влиять на решения, для государства – возможность быстро узнать мнение людей.

А для всех нас это означает фактически старт цифрового народовластия,

– добавил украинский лидер.

В Дие уже есть первый опрос

Зеленский также назвал первый вопрос, который уже есть на ресурсе: "В Дие появились новые цифровые услуги. Какая по вашему мнению является наиболее полезной?".

На выбор украинцам предлагают следующие ответы:

изменение места регистрации,

справка о несудимости,

надлежащий пользователь,

опрос.

Президент призвал пользователей Дии выбирать свой вариант и наблюдать за тем, как работает электронная демократия.

Обратите внимание! Глава государства также отметил, что преимущества цифрового государства должны быть доступными для каждого. В связи с этим Зеленский анонсировал, что вскоре все украинцы в возрасте от 60 лет бесплатно получат мобильный телефон.

Годовщина создания Дии: что известно о саммите

Во время него представят новые услуги, которые вскоре или уже 8 февраля станут доступными в приложении.

Кроме Зеленского, на мероприятии выступают министр цифровой трансформации Михаил Федоров, команда Дии и Минцифры.

Во время саммита также раскроют больше подробностей относительно функции генерирования справки о несудимости.

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