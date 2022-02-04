Наприклад, можна буде у кілька кліків поділитися документом зі своїм чоловіком або дружиною. Про це повідомив глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Запускаємо на Саміті (відбудеться 8 лютого – 24 канал) нову класну та зручну послугу для всіх водіїв – "шеринг" техпаспорту в додатку "Дія",

– зазначив очільник Мінцифри.

Михайло Федоров також вказав, що "послуга вже у бета-тесті". Він також звернувся до громадян та поінформував, що вони також можуть допомогти зробити її ще кращою та зручнішою.

Послуга належний користувач

У Міністерстві цифрової трансформації наголосили, щоб можна було спокійно та в кілька кліків передавати право на керування свого авто іншим, запускають послугу – належний користувач.

Адже з появою нових правил для автомобілістів та системи фото- й відеофіксації нести відповідальність за свою поведінку на дорозі має безпосередньо водій автівки, а не його власник,

– додали у відомстві.

Зверніть увагу! Кабінет Міністрів у грудні схвалив постанови, відповідно до яких в Україні електронні водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та студентський квиток у застосунку "Дія" приймаються нарівні з паперовими.

Текст публікації Михайла Федорова:

Запускаємо на Саміті нову класну та зручну послугу для всіх водіїв – "шеринг" техпаспорту в додатку "Дія".

Наприклад, ви зможете кілька кліків поділитися документом зі своїм чоловіком або дружиною.

Послуга вже у бета-тесті. Ви також можете допомогти нам зробити її ще кращою та зручнішою. Реєструйтеся на бету тут, чекайте на листи з інструкцією.