К примеру, можно будет в несколько кликов поделиться документом со своим мужем или женой. Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Запускаем на Саммите (состоятся 8 февраля – 24 канал) новую классную и удобную услугу для всех водителей – "шеринг" техпаспорта в приложении "Дия",

– отметил глава Минцифры.

Михаил Федоров также сказал, что "услуга уже в бета-тесте". Он также обратился к гражданам и проинформировал, что они также могут помочь сделать ее еще лучше и удобнее.

Услуга надлежащий пользователь

В Министерстве цифровой трансформации отметили, чтобы можно было спокойно и в несколько кликов передавать право на вождение своего автомобиля другим, запускают услугу – надлежащий пользователь.

Ведь с появлением новых правил для автомобилистов и системы фото- и видеофиксации нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель автомобиля, а не его владелец,

– добавили в ведомстве.

Обратите внимание! Кабинет Министров в декабре одобрил постановления, согласно которым в Украине электронные водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства и студенческий билет в приложении "Дия" принимаются наравне с бумажными.

Текст публикации Михаила Федорова:

Запускаем на Саммите новую классную и удобную услугу для всех водителей – "шеринг" техпаспорта в приложении "Дия".

К примеру, вы сможете в несколько кликов поделиться документом со своим мужем или женой.

Услуга уже в бета-тесте. Вы также можете помочь нам сделать ее еще лучше и удобнее. Регистрируйтесь на бету здесь, ждите писем с инструкцией.