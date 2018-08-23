20:03
23 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
24°C 10°C
  • пятница
    27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
  • воскресенье
    30°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная форма для школьников. Российская Золушка
Вєсті Кремля
21:33, 22 августа
Вести.UA. "Антипотопный" Кличко. Вкусности от Ляшко
Вєсті.UA
20:20, 22 августа
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, 22 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Предпринимательство без украшений
Згадати все
14:24, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

27 национальных флагов во всех областях: в Украине провели флешмоб

61 Читати новину українською
Флаг Украины
Флаг Украины / zp.depo.ua

23 августа Украина празднует День национального флага.

Ко Дню Государственного Флага и 27-й годовщины Независимости Украины в Украине устроили уникальный флешмоб и установили 27 национальных флагов на телекоммуникационных башнях во всех областях Украины.

Некоторые установленные флаги развеваются теперь на высоте 75 метров.

Увидеть, как все происходило можно просмотрев видео:

 

Теги: Новости Украины День Независимости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
На Львовщине популярное озеро огородили стенами
 7 июля 2017 , 10:21
Как уберечься от воров во время отпуска (Инфографика)
 17 июня 2015 , 08:45
Фанаты Фейеноорда эпично празднуют чемпионство команды на улицах Роттердама
 15 мая 2017 , 15:00
Ахметов возглавил список самых богатых людей Украины, Коломойский – на 2 месте
 15 мая 2017 , 16:19
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук