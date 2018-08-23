27 национальных флагов во всех областях: в Украине провели флешмоб

23 августа Украина празднует День национального флага.

Ко Дню Государственного Флага и 27-й годовщины Независимости Украины в Украине устроили уникальный флешмоб и установили 27 национальных флагов на телекоммуникационных башнях во всех областях Украины.

Некоторые установленные флаги развеваются теперь на высоте 75 метров.

Увидеть, как все происходило можно просмотрев видео: