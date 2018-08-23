27 национальных флагов во всех областях: в Украине провели флешмоб
23 августа Украина празднует День национального флага.
Ко Дню Государственного Флага и 27-й годовщины Независимости Украины в Украине устроили уникальный флешмоб и установили 27 национальных флагов на телекоммуникационных башнях во всех областях Украины.
Некоторые установленные флаги развеваются теперь на высоте 75 метров.
Увидеть, как все происходило можно просмотрев видео:
Источник: 24 Канал
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