27 національних прапорів у всіх областях: в Україні провели флешмоб

23 серпня Україна святкує День національного стяга.

До Дня Державного Прапору і 27-ої річниці Незалежності України в Україні влаштували унікальний флешмоб та встановили 27 національних прапорів на телекомунікаційних вежах у всіх областях України.

Деякі встановлені прапори розвіваються тепер на висоті 75 метрів.

Побачити, як все відбувалось можна переглянувши відео: