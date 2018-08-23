27 національних прапорів у всіх областях: в Україні провели флешмоб
23 серпня Україна святкує День національного стяга.
До Дня Державного Прапору і 27-ої річниці Незалежності України в Україні влаштували унікальний флешмоб та встановили 27 національних прапорів на телекомунікаційних вежах у всіх областях України.
Деякі встановлені прапори розвіваються тепер на висоті 75 метрів.
Побачити, як все відбувалось можна переглянувши відео:
Джерело: 24 Канал
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