Российский Т-72 ликвидировала 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада. Наши защитники опубликовали зрелищные кадры по уничтожению захватнической техники.

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Танк уничтожили с помощью NLAW

Вооруженные Силы Украины поразили технику противотанковым ракетным комплексом NLAW, созданным Великобританией и Швецией.

Наши защитники смогли сверху пробить броню Т-72 и полностью уничтожить цель. Отметим, что экипаж танка погиб мгновенно.

Феерическое уничтожение вражеского танка: смотрите видео

Башню танка отбросило на несколько метров

На видео видно, как из подбитого российского танка идет дым. Он взорвался – его башню оторвало и отбросило на несколько метров.

"Феерическое ночное видео взрыва российского танка, пылающего в лесопосадке, эффектнее любой компьютерной графики голливудских блокбастеров", – говорится в публикации.

Обратите внимание – новые потери оккупантов по состоянию на 26 апреля: смотрите видео