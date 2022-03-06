Россияне успешно продолжают терять на украинских землях как личный состав, так и разнообразную военную технику. В Украине хорошо умеют с ней расправляться.

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Сколько техники враг потерял с начала войны

За период с 24 февраля по 6 марта россияне на территории Украины потеряли:

  • танков – 285,
  • боевых бронированных машин – 985,
  • артиллерийских систем – 109,
  • РСЗО – 50,
  • средства противовоздушной обороны – 21,
  • самолетов – 44,
  • вертолетов – 48,
  • автомобильной техники – 447,
  • легкие скоростные катера – 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

В Генштабе Вооруженных Сил отметили, что окончательные данные уточняются. Подсчет усложнен из-за высокой интенсивности боевых действий.

ВСУ

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