Росіяни успішно продовжують втрачати на українських землях як особовий склад, так і різноманітну військову техніку. В Україні добре вміють з нею розправлятися.
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Скільки техніки ворог втратив від початку війни
За період від 24 лютого до 6 березня росіяни на території України втратили:
- танків – 285,
- бойових броньованих машин – 985,
- артилерійських систем – 109,
- РСЗВ – 50,
- засоби протиповітряної оборони – 21,
- літаків – 44,
- гелікоптерів – 48,
- автомобільної техніки – 447,
- легкі швидкісні катери – 2,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4.
У Генштабі Збройних сил зазначили, що остаточні дані уточнюються. Підрахунок ускладнений через високу інтенсивність бойових дій.
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