Росіяни успішно продовжують втрачати на українських землях як особовий склад, так і різноманітну військову техніку. В Україні добре вміють з нею розправлятися.

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Скільки техніки ворог втратив від початку війни

За період від 24 лютого до 6 березня росіяни на території України втратили:

  • танків – 285,
  • бойових броньованих машин – 985,
  • артилерійських систем – 109,
  • РСЗВ – 50,
  • засоби протиповітряної оборони – 21,
  • літаків – 44,
  • гелікоптерів – 48,
  • автомобільної техніки – 447,
  • легкі швидкісні катери – 2,
  • цистерн з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4.

У Генштабі Збройних сил зазначили, що остаточні дані уточнюються. Підрахунок ускладнений через високу інтенсивність бойових дій.

ЗСУ захищають Україну

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