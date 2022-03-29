Об этом рассказала вице-премьер – министер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал.Она отметила, что коридоры открывают в Донецкой области.
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Из Мариуполя люди будут выезжать своим транспортом
Из города Мариуполь в Запорожье на собственном автотранспорте. Также из Запорожья отправились автобусы для эвакуации мариупольцев из города Бердянск. Рассчитываем, что к вечеру они доберутся в город,
– рассказала Верещук.
Вице-премьер рассказала, что 28 марта из Бердянска вывезли 800 мариупольцев – несмотря на то, что гуманитарные коридоры согласованными не были. Вопросы решали в оперативном режиме.
Коридоры в Запорожской области
- из города Мелитополь в город Запорожье;
- из города Энергодар в город Запорожье;
Смотрите утренний брифинг Ирины Верещук: