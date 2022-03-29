Про це розповіла віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал. Вона зазначила, що коридори відкривають на Донеччині.

До теми Стримують окупантів та займають населені пункти: які завдання зараз виконують ЗСУ

З Маріуполя люди виїжджатимуть власним транспортом

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті. Також зараз із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації маріупольців з міста Бердянськ. Розраховуємо, що до вечора вони дістануться до міста,

– розповіла Верещук.

Віцепрем'єрка розповіла, що 28 березня з Бердянська вивезли 800 маріупольців – попри те, що гуманітарні коридори погодженими не були. Питання вирішували в оперативному режимі.

Зверніть увагу! Верещук оприлюднила контакти гуманітарних штабів, за якими можна звертатись, 3-62-76, 3-52-52, 0975515917, 0504397529. Також вона нагадала, що для маріупольців діє можливість безкоштовно заправитись пальним у Бердянську – вулиця Мелітопольське шосе, 87б.

Коридори у Запорізькій області

з міста Мелітополь до міста Запоріжжя;

Автобуси і гуманітарна допомога виїхали зранку із Запоріжжя. Невідомо наразі, коли вони прибудуть, адже все залежить від проходження блокпостів. Автобуси будуть збирати людей біля відділення ДСНС 10, вул.Алексєєва, 12.

з міста Енергодар до міста Запоріжжя;

В супроводі машини ДСНС відправляється колона людей на приватному транспорті. Також до міста Енергодар вирушила колона вантажівок з гуманітарною допомогою.

Дивіться ранковий брифінг Ірини Верещук: