Про це розповіла віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал. Вона зазначила, що коридори відкривають на Донеччині.

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З Маріуполя люди виїжджатимуть власним транспортом

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті. Також зараз із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації маріупольців з міста Бердянськ. Розраховуємо, що до вечора вони дістануться до міста,
– розповіла Верещук.

Віцепрем'єрка розповіла, що 28 березня з Бердянська вивезли 800 маріупольців – попри те, що гуманітарні коридори погодженими не були. Питання вирішували в оперативному режимі.

Коридори у Запорізькій області

  • з міста Мелітополь до міста Запоріжжя;
Автобуси і гуманітарна допомога виїхали зранку із Запоріжжя. Невідомо наразі, коли вони прибудуть, адже все залежить від проходження блокпостів. Автобуси будуть збирати людей біля відділення ДСНС 10, вул.Алексєєва, 12.
  • з міста Енергодар до міста Запоріжжя;
В супроводі машини ДСНС відправляється колона людей на приватному транспорті. Також до міста Енергодар вирушила колона вантажівок з гуманітарною допомогою.

Дивіться ранковий брифінг Ірини Верещук: