Про це розповіла віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал. Вона зазначила, що коридори відкривають на Донеччині.
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З Маріуполя люди виїжджатимуть власним транспортом
З міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті. Також зараз із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації маріупольців з міста Бердянськ. Розраховуємо, що до вечора вони дістануться до міста,
– розповіла Верещук.
Віцепрем'єрка розповіла, що 28 березня з Бердянська вивезли 800 маріупольців – попри те, що гуманітарні коридори погодженими не були. Питання вирішували в оперативному режимі.
Коридори у Запорізькій області
- з міста Мелітополь до міста Запоріжжя;
- з міста Енергодар до міста Запоріжжя;
Дивіться ранковий брифінг Ірини Верещук: