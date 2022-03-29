У Генштабі надали оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 00:00 29 березня. Там розповіли, що угруповання українські бійці продовжують вести оборону на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
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На чому зосереджені сили ЗСУ
Наразі на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках зусилля українських захисників зосереджені на:
- недопущенні просування окупантів в напрямках Слов'янська та Барвінкового;
- зайнятті Кам'янки та Топольського;
- створенні умов для покращення тактичного положення в районі Чугуєва;
- стримуванні атак загарбників в районах Рубіжного, Лисичанська і Попасної та не допусканні обходу основних сил угруповання.
Одночасно бійці продовжують утримання кругової оборони Маріуполя та оборону й стримування просування ворогів в районі Чернігова.
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