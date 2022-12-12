В материале 24 канала собрали важнейшие события, произошедшие на фронте и в тылу, за 12 декабря. Больше – читайте дальше.

Читайте также Санкции против УПЦ МП, смена руководства в Кремле: хронология 291 дня войны

02:04 В НЭК "Укрэнерго" заявили, что до сих пор не могут использовать украинские ТЭС на всю мощь. Однако уже на следующей неделе у сети будут новые энергоблоки. Это улучшит ситуацию с электроснабжением в стране.

01:41 В воздушных силах прокомментировали угрозу иранских баллистических ракет, которые так хочет получить Россия. В наших военных нет средств для перехвата этих снарядов. Однако ракеты можно уничтожать на старте, а поможет в этом легендарный украинский "хлопок".

00:34 Ночью состоялся телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и его коллегой Джо Байденом. Лидеры обсудили помощь Украине, в частности, в восстановлении энергосистемы после российских обстрелов. Также Байден поддержал украинскую формулу мира.