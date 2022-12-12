У матеріалі 24 каналу зібрали найважливіші події, що сталися на фронті та в тилу, за 12 грудня. Більше – читайте далі.

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02:04 У НЕК "Укренерго" заявили, що досі не можуть використовувати українські ТЕС на всю потужність. Однак вже наступного тижня в мережі будуть нові енергоблоки. Це покращить ситуацію з електропостачанням в країні.

01:41 У Повітряних силах прокоментували загрозу іранських балістичних ракет, які так хоче отримати Росія. У наших військових немає засобів для перехоплення цих снарядів. Однак ракети можна знищувати на старті, а допоможе у цьому легендарна українська "бавовна".

00:34 Уночі відбулася телефонна розмова між президентом Володимиром Зеленським та його колегою Джо Байденом. Лідери обговорили допомогу Україні, зокрема у відновленні енергосистеми після російських обстрілів. Також Байден підтримав українську формулу миру.