В компании быстрым темпом идет добровольная бесплатная вакцинация сотрудников в рамках государственной программы иммунизации населения. Уже более 9 тысяч сотрудников компании и их родных получили первую дозу вакцины, а уже более 1 тысячи полностью вакцинированы.

Руководство компании благодарит всех, кто изъявил желание сделать прививку, за ответственное отношение к своему здоровью, здоровью коллег и близких. Вакцинация – это самый эффективный способ защитить себя и окружающих от опасного заболевания. Она максимально снижает риски заражения коронавирусом и распространения COVID19, минимизирует риски осложнений в случае инфицирования и одновременного заболевания в осенне-зимний период сезонным гриппом и COVID19,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба Метинвеста также добавила, что коллективная иммунизация позволяет предотвратить массовое отсутствие сотрудников на рабочих местах из-за болезни. Метинвест организовал запись на вакцинацию своих сотрудников через отделы по работе с персоналом.