У компанії швидким темпом йде добровільна безкоштовна вакцинація співробітників в рамках державної програми імунізації населення. Вже понад 9 тисяч співробітників компанії та їх рідних отримали першу дозу вакцини, а вже більше ніж 1 тисяча повністю вакциновані.

Керівництво компанії дякує всім, хто виявив бажання зробити щеплення, за відповідальне ставлення до свого здоров'я, здоров'я колег і близьких. Вакцинація – це найефективніший спосіб захистити себе та оточуючих від небезпечного захворювання. Вона максимально знижує ризики зараження коронавірусом і поширення COVID19, мінімізує ризики ускладнень в разі інфікування та одночасного захворювання в осінньо-зимовий період на сезонний грип та COVID19,

– йдеться в повідомленні.

Пресслужба Метінвесту також додала, що колективна імунізація дозволяє запобігти масовій відсутності співробітників на робочих місцях через хворобу. Метінвест організував запис на вакцинацію своїх співробітників через відділи по роботі з персоналом.