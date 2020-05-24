3 дня на сбор документов: как выбирают главу НСЗУ

22 мая правительство объявило конкурс на главу Национальной службы здоровья Украины. Для того, чтобы податься на отбор и собрать необходимые документы кандидатам дали аж три дня, два из которых – выходные.

Екскерівник НСЗУ візьме участь у конкурсі

Колишній голова НСЗУ Олег Петренко повідомив, що подав документи для участі у повторному конкурсі. Про це Петренко написав у фейсбуці.

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З метою підкреслити абсурдність вимог та процедури швидких "доборів" подав документи для участі в конкурсі, як засновник і перший голова НСЗУ (документи вже прийняті),

– повідомив Петренко.

Ексголова відомства розкритикував конкурс за обмежені часові межі, а також дискримінаційні норми відбору.

"Дискримінаційні норми, які формально дають можливість брати участь у "доборі" тільки людям з "досвідом роботи на державній службі від 3 років" – тобто чиновникам "зі стажем" і "міцним господарникам". Класика повзучого реваншу", – наголосив Петренко.

Конкурс розкритикували у "Голосі"

Невдоволені процедурою призначення голови НСЗУ і в "Голосі". Нардепка від політсили Ольга Стефанишина направила офіційне звернення в МОЗ з вимогою пояснити, чому так організували відбір. Про це Стефанишина писала у фейсбуці.

Оголосили в п'ятницю, в понеділок уже дедлайн. Дуже схоже на черговий схематоз – 72 мільярди гривень комусь дуже треба в ручне управління,

– вважає Стефанишина.

Вимоги до кандидатів

Зазначимо, що документи від претендентів на посаду голови НСЗУ прийматимуть до 25 травня. Кабмін встановив такі вимоги до кандидатів: