3 дні на збір документів: як обирають голову НСЗУ
22 травня уряд оголосив конкурс на голову Національної служби здоров'я України. Для того, аби податись на відбір і зібрати необхідні документи кандидатам дали аж три дні, два з яких – вихідні.
Екскерівник НСЗУ візьме участь у конкурсі
Колишній голова НСЗУ Олег Петренко повідомив, що подав документи для участі у повторному конкурсі. Про це Петренко написав у фейсбуці.
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З метою підкреслити абсурдність вимог та процедури швидких "доборів" подав документи для участі в конкурсі, як засновник і перший голова НСЗУ (документи вже прийняті),
– повідомив Петренко.
Ексголова відомства розкритикував конкурс за обмежені часові межі, а також дискримінаційні норми відбору.
"Дискримінаційні норми, які формально дають можливість брати участь у "доборі" тільки людям з "досвідом роботи на державній службі від 3 років" – тобто чиновникам "зі стажем" і "міцним господарникам". Класика повзучого реваншу", – наголосив Петренко.
Конкурс розкритикували у "Голосі"
Невдоволені процедурою призначення голови НСЗУ і в "Голосі". Нардепка від політсили Ольга Стефанишина направила офіційне звернення в МОЗ з вимогою пояснити, чому так організували відбір. Про це Стефанишина писала у фейсбуці.
Оголосили в п'ятницю, в понеділок уже дедлайн. Дуже схоже на черговий схематоз – 72 мільярди гривень комусь дуже треба в ручне управління,
– вважає Стефанишина.
Вимоги до кандидатів
Зазначимо, що документи від претендентів на посаду голови НСЗУ прийматимуть до 25 травня. Кабмін встановив такі вимоги до кандидатів:
- освіта – не нижче магістра;
- досвід роботи – не менше 7 років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення – не менше 3 років;
- вільне володіння державною мовою та іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька).