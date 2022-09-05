Руководство воинских частей 1-го армейского корпуса россиян принудительно переводит срочников на контракт – об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке новостей за 5 сентября. Для российских бойцов противозаконные действия верхушки, очевидно, не новинка.

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Есть контракт – нет выплат

По информации Генерального штаба, военные, подписавшие контракт, не будут получать единовременные выплаты. Очевидно, это повлияет на их психологическое состояние, и они потеряют мотивацию бороться.

Бессилие оккупантов в отношении действий собственного руководства

С начала полномасштабного наступления появляются новости о том, что россиян заставляют что-то делать против их воли:

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