Керівництво військових частин 1-го армійського корпусу росіян примусово переводить строковиків на контракт – про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні новин за 5 вересня. Для російських бійців протизаконні дії верхівки, вочевидь, не є новинкою.

До теми В якому випадку росія може назбирати ще 300 – 350 тисяч військових: припущення експерта

Є контракт – нема виплат

За інформацією Генерального штабу, військові, що підписали контракт, не отримуватимуть одноразових виплат. Очевидно, це впливатиме на їхній психологічний стан і вони втрачатимуть мотивацію боротися.

Безсилість окупантів щодо дій власного керівництва

Від початку повномасштабного наступу з'являються новини про те, що росіян змушують щось робити проти їхньої волі:

До теми – окупанти плачуть через погане забезпечення: дивіться відео