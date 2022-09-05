Керівництво військових частин 1-го армійського корпусу росіян примусово переводить строковиків на контракт – про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні новин за 5 вересня. Для російських бійців протизаконні дії верхівки, вочевидь, не є новинкою.
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Є контракт – нема виплат
За інформацією Генерального штабу, військові, що підписали контракт, не отримуватимуть одноразових виплат. Очевидно, це впливатиме на їхній психологічний стан і вони втрачатимуть мотивацію боротися.
Безсилість окупантів щодо дій власного керівництва
Від початку повномасштабного наступу з'являються новини про те, що росіян змушують щось робити проти їхньої волі:
- у березні в мережу виклали відео зі свідченнями солдатів, які стверджували, що їх мобілізували примусово;
- пізніше зазначалось, що ворожі війська беруть в армію навіть дітей віком від 16 років;
- за інформацією Інституту з вивчення війни, росіянам все важче і важче шукати добровольців – процес вербування не надто вдалий.
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