Торжества проходили в Офисе генпрокурора 1 декабря. Зеленский вручил награды 15 работникам ведомства.
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Зеленский поздравил работников прокуратуры и вручил награды
Прокуратуре Украины – 30 лет. Пусть благодаря вашей работе минимум столько же лет получат все преступники, коррупционеры и враги Украины,
– заявил Зеленский.
Президент вручил госнаграды за весомый личный вклад в укрепление законности в государстве, защиту прав и свобод граждан, образцовое выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм. В частности Владимир Зеленский наградил:
- орденом "За заслуги" III степени:
Сергея Григорова – заместителя начальника Департамента Офиса генпрокурора;
Геннадия Демченко – начальника управления Офиса генпрокурора;
Николая Иванца – начальника Департамента Офиса генпрокурора;
- наградить орденом княгини Ольги III степени:
Екатерину Дученко – начальника Департамента Офиса генпрокурора;
Наталью Зайцеву – начальника управления Офиса генпрокурора;
Валентину Кадырову – начальника управления Офиса генпрокурора;
Оксану Савицкую – прокурора отдела Офиса генпрокурора;
Татьяну Сотникову – начальника управления харьковской областной прокуратуры;
Ирину Черную – начальника отдела Офиса генпрокурора;
- наградить медалью "За труд и доблесть":
Анатолия Биленко – начальника управления областной прокуратуры;
Василия Гайворона – первого заместителя руководителя Винницкой областной прокуратуры;
Лесю Морозюк – начальника отдела Хмельницкой областной прокуратуры;
Юрия Рудя – начальника Департамента Офиса генпрокурора;
- присвоил почетное звание "Заслуженный юрист Украины":
Ирине Демской – начальнику управления Офиса генпрокурора;
Александру Панову – начальнику Департамента Офиса генпрокурора.
Кроме того, Ирина Венедиктова одной из главных задач ведомства назвала повышение уровня доверия общественности к прокурорам и прокуратуре благодаря эффективной работе.
Коротко о последних новостях от Офиса генпрокурора
- 30 ноября работники Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении главы группировки, которая занималась изготовлением наркотиков. Туда входили 29 человек. Они действовали в течение 2014 – 2019 годов.
- 25 ноября в рамках расследования дела о покушении на помощника президента Сергея Шефира следователи провели уже почти 100 обысков. Один из них провели у депутата облсовета Ивано-Франковска Сергея Волошина. Ведь именно он является владельцем оружия с патронами, которые аналогичны использованным при покушении.
- В этот же день прокуроры Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении 2 участников преступной организации. Они, по версии следствия, были исполнителями похищения и убийства активиста и журналиста Василия Сергиенко.