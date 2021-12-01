Торжества проходили в Офисе генпрокурора 1 декабря. Зеленский вручил награды 15 работникам ведомства.

Заметьте Зооактивисты пришли под Офис генпрокурора после оправдания догхантера Святогора: фото с акции

Зеленский поздравил работников прокуратуры и вручил награды

Прокуратуре Украины – 30 лет. Пусть благодаря вашей работе минимум столько же лет получат все преступники, коррупционеры и враги Украины,

– заявил Зеленский.

Президент вручил госнаграды за весомый личный вклад в укрепление законности в государстве, защиту прав и свобод граждан, образцовое выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм. В частности Владимир Зеленский наградил:

орденом "За заслуги" III степени:

Сергея Григорова – заместителя начальника Департамента Офиса генпрокурора;

Геннадия Демченко – начальника управления Офиса генпрокурора;

Николая Иванца – начальника Департамента Офиса генпрокурора;

наградить орденом княгини Ольги III степени:

​Екатерину Дученко – начальника Департамента Офиса генпрокурора;

Наталью Зайцеву – начальника управления Офиса генпрокурора;

Валентину Кадырову – начальника управления Офиса генпрокурора;

Оксану Савицкую – прокурора отдела Офиса генпрокурора;

Татьяну Сотникову – начальника управления харьковской областной прокуратуры;

Ирину Черную – начальника отдела Офиса генпрокурора;

наградить медалью "За труд и доблесть":

Анатолия Биленко – начальника управления областной прокуратуры;

Василия Гайворона – первого заместителя руководителя Винницкой областной прокуратуры;

Лесю Морозюк – начальника отдела Хмельницкой областной прокуратуры;

Юрия Рудя – начальника Департамента Офиса генпрокурора;

присвоил почетное звание "Заслуженный юрист Украины":

Ирине Демской – начальнику управления Офиса генпрокурора;

Александру Панову – начальнику Департамента Офиса генпрокурора.

Кроме того, Ирина Венедиктова одной из главных задач ведомства назвала повышение уровня доверия общественности к прокурорам и прокуратуре благодаря эффективной работе.

Коротко о последних новостях от Офиса генпрокурора