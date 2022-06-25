В большинстве регионов температура воздуха прогреется до +28…+30 градусов. Только в Крыму будет свежо – +22...+24 градуса.

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Несмотря на сильную жару, в южных и восточных областях синоптики обещают дожди. Осадки покроют и часть западных регионов. Сухой погода будет только:

во Львове,

Луцк,

Ровно,

Житомире,

Киеве,

Чернигов,

Сумах.

Дожди в других областях не сильно повлияют на жару. Ведь на Востоке синоптики все равно прогнозируют +28…+30 градусов. То есть осадки могут принести только кратковременную свежесть. В центральных областях столбики термометров будут держаться чуть ниже – +27…+29 градусов.

По всей Украине ветер будет двигаться со скоростью 5-10 метров в секунду.

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптикиня Наталья Диденко заявила, что жара в Украине начинает набирать обороты. В воскресенье она еще будет относительно сдержанной. По данным Диденко, на Юге осадки будут только ночью, а уже днем прекратятся. В Киевской и Житомирской областях возможны грозы.

Ветер завтра в Украине предполагается восточным, северо-восточным, умеренным, в восточных областях и на юго-востоке возможны порывы до 15 – 18 метров в секунду,

– рассказала синоптикиня.

Киевлян Диденко призвала не находиться долго на солнце и носить с собой бутылку воды. Ведь воскресенье в столице будет очень жарким.

Прогноз погоды в городах Украины на 26 июня.

Львов – +28...+30

Ужгород – +29...+31

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +28...+30

Ровно – +27..+29

Житомир – +27...+29

Винница – +28...+30

Одесса – +26...+28

Николаев – +27...+29

Херсон – +26...+28

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +28...+30

Сумы – +28...+30

Полтава – +26...+28

Днепр – +27...+29

Запорожье – +26...+28

Донецк – +28...+30

Луганск – +28...+30

Харьков – +26...+28

Киев – +28...+30



Прогноз погоды на 26 июня. / Карта Укргидрометцентра.

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