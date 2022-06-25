У більшості регіонів температура повітря прогріється до +28...+30 градусів. Лише в Криму буде свіжо – +22...+24 градусів.

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Попри сильну спеку в південних та східних областях синоптики обіцяють дощі. Опади накриють й частину західних регіонів. Сухою погода буде тільки:

у Львові,

Луцьку,

Рівному,

Житомирі,

Києві,

Чернігові,

Сумах.

Дощі в інших областях не сильно вплинуть на спеку. Адже на Сході синоптики все одно прогнозують +28...+30 градусів. Тобто опади можуть принести лише короткочасну свіжість. У центральних областях стовпчики термометрів триматимуться трохи нижче – +27...+29 градусів.

По всій Україні вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко заявила, що спека в Україні починає набирати оберти. У неділю вона ще буде відносно стриманою. За даними Діденко, на Півдні опади будуть лише вночі, а вже вдень припиняться. На Київщині та Житомирщині можливі грози.

Вітер завтра в Україні передбачається східним, північно-східним, помірним, у східних областях та на південному сході можливі пориви до 15 – 18 метрів за секунду,

– розповіла синоптикиня.

Киян Діденко закликала не перебувати довго на сонці та носити з собою пляшку води. Адже неділя у столиці буде дуже спекотною.

Прогноз погоди в містах України на 26 червня

Львів – +28...+30

Ужгород – +29...+31

Івано-Франківськ – +26...+28

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +28...+30

Рівне – +27..+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +28...+30

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +28...+30

Суми – +28...+30

Полтава – +26...+28

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +28...+30

Харків – +26...+28

Київ – +28...+30



Прогноз погоди на 26 червня / Карта Укргідрометцентру

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