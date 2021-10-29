29 октября в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону объявили приговор крымским татарам, фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" из так называемой третьей бахчисарайской группы. Активистов осудили от 12 до 17 лет колонии строгого режима.

Обратите внимание Российские оккупационные власти лишают права на защиту жертв репрессий

30 человек задержали возле "суда" оккупантов

В протест против такого произвола власти оккупантов в Ростове и в Симферополе собрались активисты. Из Крыма в суд в Ростов приехали десятки крымчан. Также крымские татары собрались возле "Крымского гарнизонного военного суда" в Симферополе, чтобы выразить поддержку осужденным. Однако их акции разогнали правоохранители. Активистов начали задерживать, силой паковать в автозаки и вести в участки.

Акция в поддержку крымских татар в Ростове и Симферополе / Фото "Крымской солидарности"

До этого полицейские оккупантов спрашивали у активистов паспорта и фотографировали их. Причины своих действий не объясняли.

Известно о по меньшей мере 30 задержанных, среди них и журналисты "Крымской солидарности". Как рассказали активисты, в отделении полиции у них отобрали телефоны и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Какой мотив для этого – правоохранители не объясняют.

Какие приговоры получили крымские татары

Коллегия из трех судей назначила крымским татарам сроки от 12 до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Сейтумер Сейтумеров получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет и 6 месяцев в тюрьме;

Осман Сейтумеров – 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет и 6 месяцев в тюрьме;

Рустем Сеитмеметов – 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет и 6 месяцев в тюрьме;

Амет Сулейманов – 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет и 6 месяцев в тюрьме.

Также им назначено ограничение свободы после освобождения – Сейтумеру Сейтумерову – 1 год и 6 месяцев, другим – на 1 год. По ним после заключения активисты не смогут переезжать, менять место работы или покидать муниципалитет без уведомления об этом полицию.

Задержание активистов в Крыму

На этой же неделе – 25 октября – в Симферополе задержали людей, пришедших в поддержку осужденных так называемой "красногвардейской группы Хизб ут-Тахрир". В общей сложности в атозаки упаковали более 20 человек.

До этого массовые задержания российские силовики произвели у здания управления ФСБ в Симферополе в начале сентября. Российская полиция завела 58 административных протоколов на задержанных.

Часть публикации фейсбук-сообщества "Крымской солидарности"

ОГЛАШЕНИЕ ПРИГОВОРА "ТРЕТЬЕЙ БАХЧИСАРАЙСКОЙ ГРУППЕ" ПО ДЕЛУ ХИЗБ УТ-ТАХРИР

29 октября в 10 часов утра Южный окружной суд в Ростове-на-Дону вынесет решение в отношении четверых крымских татар из "третьей Бахчисарайской группы" по делу Хизб ут-Тахрир. Крымские мусульмане, граждане Украины, обвиняются в терроризме и в связях с исламской политической партией "Хизб ут-Тахрир", которая в России запрещена с 2003 года. На территории Украины и большинства стран мира организация действует публично — без ограничений на уровне национальных законодательств. При этом из материалов дела очевидно, что обвиняемые не имели оружия, взрывчатки, боеприпасов и не планировали совершать террористический акт.

UPD_1. 9.58 утра. В Крыму в Крымский гарнизонный военный суд сотрудники полиции и ГАИ не впускают никого, даже на территорию двора. Полиция пропускает только студентов. Они обучаются в ВУЗе, соседствующем в одном дворе с судом. Представителей СМИ не пускают на территорию двора, для того, чтобы они подали письменное ходатайство о фото и видеофиксации судебного заседания.

UPD_7. 10.30 утра. КРЫМ. В Симферополе также выстроилась цепь протестующих. Полиция в штатском по очереди обходит шеренгу и берет у людей документы, спрашивая, чем те занимаются. Майор полиции Николай Лапин фотографирует паспорт и отдает обратно активисту. У него спрашивают цель фотофиксации: "Как зачем? Люди совершают административное правонарушение!" — отвечает сотрудник органов. Один из пожилых активистов рассказывает, что полицейский хотел, чтобы он покинул мероприятие. По его словам, в Крымский гарнизонный военный суд, откуда по видеосвязи выступает адвокат Лиля Гемеджи, закрыли вход и никого не пускают, несмотря на открытость процесса.

UPD_8. 10.40 утра. Возле собравшихся в припаркованный автозак полиции начинают заводить людей в накидках со словами поддержки обвиняемых. Причина задержания не поясняется. "По беспределу", — говорит кто-то в толпе. Социальная дистанция в автобусе не соблюдается.

— На каком основании вы их задержали и куда будете доставлять? — спрашивает журналист майора.

— Интервью не даем.

UPD_9. В Крыму уже задержали 30 человек. Прямо сейчас в автозак в Симферополе завели двух журналистов "Крымской солидарности", которые снимали. Полицейские ясно слышали, что мужчины являются представителями СМИ. Никаких обвинений им выдвинуто не было. У них имеется удостоверение и редакционное задание. "Вы говорили, что с жилетами не будут задерживать!". Правоохранители молчат. При этом ранее правоохранители давали ему рекомендацию обозначить себя ярким жилетом. "Это полное беззаконие", — делает вывод корреспондент.